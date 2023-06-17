维文：缅甸政局未好转 现不是与军政府接触时机

外交部长维文医生指出，缅甸政治局势仍未见好转，现在不是与缅甸军政府进行高层级接触的时机。

在美国进行访问的维文当地时间星期五（6月16日），与美国国务卿布林肯会面后举行联合记者会，针对新加坡对于泰国看守政府建议和缅甸军政府“重新接触”的立场做出回应。

他指出，我国谴责缅甸政变、对百姓的暴力，以及政变对国家稳定与经济造成的严重影响。但缅甸的政治局势这两年多未见好转，亚细安与缅甸军政府在达成五点共识上也没看到显著进展。

“我们相信现在不是与缅甸军政府进行高层级接触的时机，甚至是在部长层级，我们的领导人在最近的亚细安峰会上也重申这个立场。”

维文说，亚细安轮值主席国印度尼西亚目前正与各方的利益相关者接触，协商需要每一方的参与，无法预知需要多长的时间。上一次政变，缅甸花了25年的时间恢复一些形式的民主，他希望这次不会那么久。维文也指出，新加坡支持更多对话及和解，并呼吁停止暴力。

联合国人权事务高级专员办事处今年5月发表报告，指缅甸军方自2021年2月发动政变以来，从多国进口了至少10亿美元（约13亿4500万新元）的武器，以及用来生产武器的原材料。报告中提到，除了中国和俄罗斯这两个主要的武器供应国外，来自新加坡、泰国和印度等国家的一些企业，也为缅甸提供了较小规模的武器转让。但是，没有证据显示新加坡政府批准或参与这些交易。

针对报告，维文答复媒体提问时强调，我国的立场是应尽全力禁止军火，以及可用来伤害百姓的两用装备。他也说，我国正与联合国人权事务高级专员办事处接触，了解具体信息，以利于我国进行相关调查。

维文说：“请放心，我们会把它查个水落石出。”