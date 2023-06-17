以广告为饵诱公众下单 窃取密码转走公积金存款

不法之徒以优惠广告为饵，诱使消费者下单，再利用恶意软件入侵手机获取个人密码，盗取对方的公积金存款。至少两人跌入这个陷阱，损失近10万元。

警方星期六（6月17日）发文告提醒安卓手机用户提防这类骗局。警方在本月已接到至少两起报案，受害者损失至少9万9800元的公积金存款。

受害者在脸书等社交平台看到售卖海鲜等杂货的广告，通过社媒或WhatsApp联络“商家”。这时，骗子就要求受害者下载安卓软件包（APK）文件，以订购货品并付款。但实际上，应用内已植入恶意软件，让骗子能够远程侵入受害者的手机，窃取Singpass密码等个人密码。骗子也可能拨电联系受害者，声称要在应用上创建账户，要求受害者提供Singpass密码。

受害者之后会进入伪造的银行应用登录页面，输入凭证资料以付款。恶意软件捕捉受害者的资料后，骗子就能使用窃取的Singpass密码登入受害者的公积金账户，通过PayNow提取公积金款项。一旦公积金存款存入受害者的银行户头，骗子便通过PayNow转走金额。受害者发现银行户头有未经授权的交易后，才得知受骗。

警方提醒公众，尤其是使用安卓配备的，不要从第三方或可疑网站下载应用，以及任何可疑的APK文件，因为它们可能含有恶意软件。

若有任何疑问，或有关案件的线索，公众可拨打警方热线1800-2550000，或上网站www.police.gov.sg/iwitness提供。