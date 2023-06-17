曾旅居英法爱尔兰者 年底前可在本地捐血

曾长期旅居英国、法国和爱尔兰的人，可在今年年底之前通过分离术献血。

新加坡卫生科学局去年对长期居留一些欧洲国家的捐血者标准进行检讨后决定放宽限制，允许在法国、爱尔兰和英国居住过一段时间的献血者，在今年年底之前开始通过分离术（apheresis）捐献血浆。

配合世界献血者日，新加坡红十字会与卫生科学局星期六（6月17日）举行颁奖仪式表扬冠军献血者与流动献血主办方。

卫生部长王乙康出席仪式致辞时感谢献血者所做出的贡献。他说：“我希望能加入你们的行列，成为一名献血者，但我不能这样做，因为我在80年代末读大学时住在英国，可能接触到vCJD。”

变种克雅二氏症（Variant Creutzfeldt-Jakob disease，简称vCJD）是一种影响人类大脑的致命退行性疾病，由影响牛类的牛海绵状脑病（Bovine Spongiform Encephalopathy，或称“疯牛症”）引起的，人类可能通过食用受污染肉类和副产品而感染这种疾病，疾病也可能潜伏人体数十年。

由于没有可靠的方式检测捐献血液中的vCJD，为确保采集的血液是安全的，许多国家采取预防措施，不允许曾在欧洲一些国家逗留一段时间的人献血，以降低vCJD的传播风险。例如在新加坡，1980年至1996年在英国逗留三个月以上，以及1980年至今在法国逗留五年以上的人都不准捐血。

王乙康说，如今的情况已经改变，可以在不影响血液质量的情况下，通过分离术把血液中可能传播疾病的白细胞去除。一些国家如美国和澳大利亚也已经取消了相关地理限制。他指出，目前也没有出现因输了去除白细胞的血浆而感染vCJD的人类病例。

王乙康希望放宽的献血限制能让我国的血液供应更加稳定。他说：“我也期待自己能开始献血，尽自己的一分力。”

在星期六举行的颁奖仪式上，共1876名冠军献血者与29个流动献血主办方，因对全国捐血计划做出宝贵贡献而获表扬。

另外，为鼓励更多年龄介于16岁至25岁的青年捐血，今年新设了YOUTHphoria奖项。获奖者须在25岁之前献血至少20次。今年一共有39名青年获奖。