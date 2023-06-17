深夜疑电线短路失火 大巴窑咖啡店三摊受波及

疑因电线短路，大巴窑一家已打烊的咖啡店深夜起火，火舌蔓延三个摊位，所幸无人伤亡。受影响的印度餐摊主说，咖啡店预计三个月内都无法营业，损失惨重。

这起火患发生在星期五（6月16日）晚上约11时15分，地点是大巴窑金吉道第260座组屋一楼的金吉饮食中心。

《联合早报》记者星期六（17日）下午抵达咖啡店时，门口已拉起警戒线禁止其他人进入，摊贩们正在收拾残局，市镇理事会工人则协助清理垃圾。经过灭火行动，店内湿漉漉一片，约三个摊位被烧得焦黑，其中一家煮炒摊位损失尤为严重。

失火咖啡店内一片狼藉，有的摊主打灯忙着收拾，也有人茫然无措坐在一旁。（李冠卫摄）

至今开业六年的印度餐摊主巴卢（Balu，56岁）无奈地说，他星期五晚上9时收摊，没想到一名熟客突然在两个小时后拨电，告诉他咖啡店失火了。“我赶到时消防员正在灭火，看到滚滚浓烟却不能做什么，只能焦急等待。”

他说，咖啡店里头有三个摊位尽毁，他估计自己的损失约3万5000元，咖啡店预计需要两到三个月时间调查和重新翻修，短期内无法营业，他也不知如何是好。

附近组屋居民里徳（Rhid，52岁，训狗师）事发时已经入睡，听到消防车的警鸣声才惊觉发生火患。“当时组屋底层已有近40名公众围观，所幸火势很快就扑灭。据我了解，是咖啡店里头电线老旧，才酿成火患。”

沈姓居民（74岁，退休人士）则指出，这家咖啡店一般从早上6时30分营业至晚上约11时，事发时早已打烊。由于营业30多年，部分电线疑已脱落杂乱，不幸引发火患。

针对这起火患，新加坡民防部队在脸书贴文说，消防员赶抵现场后，咖啡店已燃起熊熊烈火。碧山消防局的民防人员戴上呼吸器后，进入烟雾弥漫的咖啡店灭火。

火患涉及咖啡店几个摊位的物品，消防员使用两支水枪将火势扑灭，并部署了消防灭火机（Pumper Firefighting Machine）排烟。

事发时，咖啡店内没有人。警方协助疏散了附近商店的七人，无人在这起事故中受伤。

失火原因还在调查中。