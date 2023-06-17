警察部队推出“咖啡时光” 邀民众喝咖啡谈天

为增进警察与邻里街坊的信任，新加坡警察部队推出“警邻咖啡时光”，邀民众喝咖啡，与警员面对面谈天，讨论预防犯罪等话题。

社区合作局局长助理警察总监熊衍庆受访说，警方一直密切关注社区的动态与需求，并在去年发现了民众想多与警员交谈的想法。“喝咖啡通常是一件轻松的活动，过程中鼓励人们敞开心扉，于是便推出了‘警邻咖啡时光’（Coffee with a Cop）。”

他说，警方希望能吸引各年龄层的居民参与计划，于是也选了不同的地方与民众喝咖啡，包括快餐店、咖啡馆和小贩中心等。

熊衍庆说，每次的“警邻咖啡时光”，警员会请民众喝杯咖啡或其他饮料，让民众对任何话题提出看法与疑问，任何有用的建议都可能被采纳。警方也借此机会教育民众预防犯罪的措施，除了那些涉及全国的罪案以外，也针对个别社区时下流行的罪案，说明注意事项。

他谈到，去年有三个邻里警署曾展开三个月的“警邻咖啡时光”试点计划，大获好评。超过230名民众参与，98%的民众给了五颗星的评价，并表示会推荐给亲友。

盛港邻里警局警曹诺艾莎（左）和社区合作局局长助理警察总监熊衍庆接受媒体访问时，都指希望借由“警邻咖啡时光”建立警员与民众之间的信任。（陈斌勤摄）

当中，参与试点计划的盛港邻里警局警曹诺艾莎受访时说：“在放松的环境下，民众更愿意透露所遇到的困扰，让她更了解居民。”

她举例，在盛港组屋区一代，常见的问题包括可疑人物出没、邻里噪音等，也曾有民众说时常在某个区域经常出现醉汉，她于是向警局提议，看是否能增加巡逻次数。

她说，由于话题不限，所以也经常聊起个人故事，希望能借由“警邻咖啡时光”，改变民众对警员严肃的印象，增进彼此信任。“我们想让民众知道，如果遇到困难，可随时找我们。”

警察部队于星期六（6月17日）的警方社区路演（Police Community Roadshow) 上为“警邻咖啡时光”举行推介仪式。国务资政兼国家安全统筹部长张志贤受邀担任活动主宾。他致辞时说：“社区对警方的信任是非常重要的，双方共同努力打造一个安全的新加坡。”

第一场“警邻咖啡时光”也在路演活动上启动。据《联合早报》记者观察，警方提供了咖啡、热巧克力、美禄等饮料，也设置了不少座椅，前来的民众来自各个年龄层。

参与“警邻咖啡时光”的周进杰（41岁，社工）认为，以往在街上碰到警察时，他们有任务在身，因此很难有一个深入聊天的机会。“我一直都对警察的工作性质感到好奇，今天终于有机会亲自了解，更好地明白这一行业的艰辛。”

除了“警邻咖啡时光”以外，警方社区路演也设置不少的摊位，让民众通过游戏等更了解警方的工作。