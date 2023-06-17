狠抓发头撞地 悍女收容所内拳袭少女

20岁悍女和17岁少女起争执，悍女当着另两人的面，对少女展开四分钟的袭击。除了拳打少女，还抓头发，连番将少女的头撞地，导致少女几撮头发硬生生被扯下，身体多处受伤、鼻子骨折。

被告是一名20岁女子，她星期五（6月16日）承认一项蓄意伤人罪状，另一项触犯防止骚扰法令的罪状交由法官下判时一并考量。

受害者是一名17岁少女，和被告同住在一间收容所。法官下达媒体禁令，不得报道被告、受害者和收容所的资料。

根据案情，事件发生在今年1月22日，当天被告和受害者起口角，被告向受害者爆粗口。

被告接着对受害者的头部拳打脚踢，受害者试图用手臂遮挡脸部保护自己。

被告随后还抓了受害者的头发，多次把受害者的头往地上撞，结果导致受害者好几搓头发被扯下。

事发时，有两名收容所住户目睹事发经过，被告还叫两人不要干预。

不过，其中一名住户马上用对讲机通知职员，职员抵达后尝试劝被告停手，但被告仍继续对受害者又打又踢，导致受害者撞到房间的金属门。

施暴四分钟 电眼全拍下

被告后来终于停手，离开受害者身旁，职员之后立即把受害者拉出房间，也让两名住户从房里出来，最后才把被告从房里带出来。

被告对受害者施暴整整四分钟，全程都被房里的电眼拍下。

受害者在事发隔天到医院接受治疗，被诊断鼻梁骨折、头皮血肿和肌肉骨骼疼痛，拿了三天病假。

被告事后也被隔离在另一个房间，之后没有再与受害者发生争执。社工于1月25日向警方报案。

法官下令提交报告，以评估被告是否适合缓刑监视或改造训练。案展至7月7日下判。