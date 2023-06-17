海军博物馆重开 首次展出潜艇器材

新加坡海军博物馆在翻新后重新开幕，新馆用更生动的叙事方式讲述我国海军的发展轨迹，也首次展出“挑战者级”潜艇上的器材。

馆方也将推出一系列互动活动，让公众对海军的工作有更深入的认识。

国防部高级政务部长王志豪（中）为翻新后的新加坡海军博物馆主持开幕，并参观馆内介绍海军现役和退役军舰的展区。（谢智扬摄）

去年进行翻新的博物馆星期天（6月18日）正式对外开放。国防部高级政务部长王志豪星期六（17日）为新馆主持开幕时说，博物馆是对历代海军人员宝贵奉献的致意，也标志我国实现海军能力现代化、以确保海军成功执行任务的承诺。

新馆以新加坡的发展为背景，展示海军历史上和近代的多个里程碑。访客将有机会通过展出的早期军事系统和文物，了解海军的过去。其中，海军首艘巡逻艇武士号（RSS Panglima）展区展出当年船上的方向盘和主舰炮。

除了文物，博物馆也使用沉浸式影音体验、互动显示屏和动画，讲述海军的故事，以及保护海上航道对新加坡的重要。

博物馆楼高三层，展览空间共占3500平方米。博物馆依旧使用位于丹那美拉海岸路的原址，但现已不再划在樟宜海军基地营区内，让公众更方便参观。

博物馆使用沉浸式影音体验，讲述海军的故事，以及保护海上航道对新加坡的重要。（谢智扬摄）

政府去年12月设立名为“新防集汇”（Defence Collective Singapore）的机构，负责策划新加坡知新馆、新加坡海军博物馆等军事博物馆。新防集汇总裁陈文杰受访时说，由于海军博物馆地点较偏远，当局除了会确保馆内活动具吸引力，也会与学校合作，让更多人到博物馆参观。

“我们之前在知新馆办露营活动，办得非常成功，所以也会把露营带到这里来，让希望有个不一样的宅假的家庭能在这里度过时光……通过面向公众的新活动，以及为学校、不同机构，甚至是基层组织和新移民策划的活动，我们肯定会迎来更高的访客人数。”

所有访客都须上新加坡海军博物馆网站预约参观日期和时间。本地公民、永久居民和外国军方代表可免费入场，其他外籍访客每人收费8元。