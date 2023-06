千人树上挂祝福 父亲节向爸爸表心意

今天(6月18日)是父亲节,短短三小时便有约1000个家庭齐聚华侨银行广场,共同庆祝这个特殊的日子。主办方也邀请子女将对父亲的感激写在心形纸张上,再挂上一棵小树,希望通过收集至少1200个祝福,以列入新加坡纪录大全。

配合父亲节,“好爸爸中心”(Centre for Fathering)、“终生为父”(DADs for Life)、“终生为母”(MUMs for Life)、凝聚家庭理事会和新传媒从6月3日至7月2日,联合举办“向父亲致敬2023”(Celebrating Fathers)活动。活动今年迈入第八个年头,并以 “跨越世代,向父亲致敬”为主题,旨在表彰和鼓励父亲的育儿之旅。

参与者在“爸爸外出日”活动上可参与两人三足比赛、巨型叠叠乐和巨型挑竹签等游戏,增进亲子之间的默契。(蔡家增摄)

活动最大型的项目“爸爸外出日”星期天早上8时15分在华侨银行广场拉开帷幕,三小时内吸引了约1000个家庭到场。参与者可在心形纸张上写下对父亲的祝福,再把纸张悬挂在一棵草莓番石榴树上。

主办方希望能收集至少1200个祝福语,以创下新加坡纪录大全的新纪录。这棵树将在国庆期间移植到新加坡滨海湾花园,供访客观赏。

参与者除了写下对父亲的祝福语,也可通过玩巨型叠叠乐、巨型挑竹签(pick-up sticks)、两人三足比赛和电子游戏机等游戏增进亲子关系。

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪出席“爸爸外出日”活动时,将对父亲的无尽感激之情写在心形纸张上,再将纸张挂上草莓番石榴树。(蔡家增摄)

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪受邀担任活动嘉宾,育有一名两岁儿子的他也即将在今年底迎来女儿。他致辞时说,过去为人父亲者在家庭更多的是扮演一种更严肃、“黑脸”的角色。如今,父亲更参与照顾和陪伴孩子成长的过程,并且承担着与母亲同等、甚至更重要的责任。

他说:“有足够的研究说明,这(父亲的积极参与)对孩子成长时的健康状况有正面影响,例如培养孩子成为更有同理心、在学校表现更好的学生。”