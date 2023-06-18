千人树上挂祝福 父亲节向爸爸表心意

今天（6月18日）是父亲节，短短三小时便有约1000个家庭齐聚华侨银行广场，共同庆祝这个特殊的日子。主办方也邀请子女将对父亲的感激写在心形纸张上，再挂上一棵小树，希望通过收集至少1200个祝福，以列入新加坡纪录大全。

配合父亲节，“好爸爸中心”（Centre for Fathering）、“终生为父”（DADs for Life）、“终生为母”（MUMs for Life）、凝聚家庭理事会和新传媒从6月3日至7月2日，联合举办“向父亲致敬2023”（Celebrating Fathers）活动。活动今年迈入第八个年头，并以 “跨越世代，向父亲致敬”为主题，旨在表彰和鼓励父亲的育儿之旅。

参与者在“爸爸外出日”活动上可参与两人三足比赛、巨型叠叠乐和巨型挑竹签等游戏，增进亲子之间的默契。（蔡家增摄）

活动最大型的项目“爸爸外出日”星期天早上8时15分在华侨银行广场拉开帷幕，三小时内吸引了约1000个家庭到场。参与者可在心形纸张上写下对父亲的祝福，再把纸张悬挂在一棵草莓番石榴树上。

主办方希望能收集至少1200个祝福语，以创下新加坡纪录大全的新纪录。这棵树将在国庆期间移植到新加坡滨海湾花园，供访客观赏。

参与者除了写下对父亲的祝福语，也可通过玩巨型叠叠乐、巨型挑竹签（pick-up sticks）、两人三足比赛和电子游戏机等游戏增进亲子关系。

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪出席“爸爸外出日”活动时，将对父亲的无尽感激之情写在心形纸张上，再将纸张挂上草莓番石榴树。（蔡家增摄）

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪受邀担任活动嘉宾，育有一名两岁儿子的他也即将在今年底迎来女儿。他致辞时说，过去为人父亲者在家庭更多的是扮演一种更严肃、“黑脸”的角色。如今，父亲更参与照顾和陪伴孩子成长的过程，并且承担着与母亲同等、甚至更重要的责任。

他说：“有足够的研究说明，这（父亲的积极参与）对孩子成长时的健康状况有正面影响，例如培养孩子成为更有同理心、在学校表现更好的学生。”