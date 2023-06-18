有送餐员为赚外快 提供非法顺风车服务

等单子之际，不少送餐员为赚外快，竟在四个聊天群组里，使用电单车非法提供顺风车服务。

近年来不少人在Telegram平台上提供非法顺风车服务，这项服务也相当受欢迎，类似的聊天群组目前共有九个，成员多达30万人，当中拥有5万成员的四个群组里，也出现送餐员工作期间“兼职”提供这类服务。

他们会在聊天群组里推销顺风车服务，想要搭顺风车的公众会在群里注明要去的地点，以及日期和时间，送餐员会私下联系他们。

搭客需自备头盔

《海峡时报星期刊》记者使用上述方法联系，表明自己要从武吉巴督中路搭便车到文礼通道，一名送餐员约翰（假名）回复，并告知搭客应该也注明愿意支付的金额。因卫生考量，送餐员也要求搭客自备头盔。

约翰同记者谈价钱时，表明少于10元的话，是不会接这个单。若是搭乘德士或私召车，同样的12公里路程须付13元到15元之间。

本月的三天里，记者前后搭了10趟送餐员利用电单车提供的顺风车，每一趟在15分钟左右，价钱介于10元到15元之间。

10人中，八人表示为了补贴收入而提供顺风车服务，五个人到场载人时，车子后方还放着送餐用的保温包，但都没穿上公司的制服。

一名29岁的送餐员受访时说，以前送一餐可赚超过10元，如今每一趟佣金在5元至7元之间，10个小时仅赚80元。

“我早上送了两三单子后，通常就会‘空窗’一阵子，可能等一个半小时都没单子，如果不做这个（提供顺风车服务），怎么赚得够钱。”

据报道，本地目前有约1万6000名送餐员，而1002名送餐员参与新加坡政策研究所（Institute of Policy Studies）去年进行的调查显示，七成送餐员月薪不到3000元，中位数薪水仅1925元，远远少于全国中位数收入的4680元。

电单车不准用来载客收费。若罪成，可被判罚款高达3000元，或六个月监禁，或两者兼施。（海峡时报）

至今六人被定罪 各罚款1200元

有关当局自2019年起开始关注这项服务，2020年有人因非法拼车而成为首名被控上庭的人。

陆交局表示，至今已有六人因非法拼车被定罪，各被罚款1200元。被定罪的六人也因没持有第三方保险而被罚款600元和吊牌一年。

今年5月，当局发现两名车主及一名电单车车主提供非法顺风车服务，他们的车子和电单车之后被充公。这也是当局首次针对电单车提供顺风车服务进行调查。

电单车不准用来载客收费。若罪成，可被判罚款高达3000元，或六个月监禁，或两者兼施。

新加坡普通保险协会受询时说，私人电单车的保险只保社交、个人或娱乐用途，不保载客或载货收费的用途。

“电单车提供顺风车服务在本地属违法，骑士若这么做是违反理赔条款。乘客若搭乘这类电单车而受伤，也无法索赔。”