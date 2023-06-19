美国联邦储备局官员的评论削弱市场对央行即将结束激进加息的乐观情绪，美国股市上星期五（6月16日）全面下跌。

纳斯达克指数下挫0.68％，标普500指数和道琼斯工商指数分别下跌0.37％和0.32％。

亚太股市星期一（19日）开盘表现不一，悉尼股市上涨0.28％，首尔和东京则分别下跌0.78％和0.55％。

新加坡海峡时报指数上星期五涨17.18点或0.53％，闭市收报3260.03点。全周上升2.29％。

以下是星期一值得关注的股票：

*安国控股（Amara Holdings）上星期四和星期五的股价和交易量出现异常现象，截至星期五中午股价大涨12.82％至0.44元，后来宣布暂停交易。公司星期日（18日）发文告指出，董事会于星期六（17日）接到张福全（译音，Teo Hock Chuan）和张玉婷（译音，Teo Geok Tin）的书面通知，表示他们与一些家庭成员在跟第三方就一项潜在公司交易进行洽谈，可能会发行股票。安国控股星期一恢复交易。

*目前停牌的无招牌海鲜（No Signboard）今早开市前发文告指出，集团与公司执行主席兼总裁林荣森控制的实体GuGong的纠纷仍在继续，同时集团也面对重大营运问题。林荣森是集团一些营运银行账户的联名签署人。董事会与林荣森的意见分歧，加上集团的财务面临严重挑战，使集团更难支付一些集团雇员的薪金，以及偿还集团债权人。

*新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）谴责营养屋国际（NutryFarm International）包括前执行董事兼总裁程勐在内的七名前董事，指他们违反挂牌条例，没有及时披露可影响股东利益的重大信息。

*联明集团向股东发出信函，提醒全面收购集团的最终收购价为每股0.68元，这个收购价不会再提高。收购要约将在6月30日下午5时30分截止。

*顶级手套（Top Glove）发布截至5月底的第三季业绩显示，集团净亏1亿3058万令吉（约3782万新元），每股亏损1.63仙，营收为5亿3062万令吉。集团第三季业绩与上一季相比有所改善，主要因为在平均售价提高和持续的质量和成本优化措施的带动下，集团每季的营运损失有所减少。