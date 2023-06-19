我国计划培植10万珊瑚 修复珊瑚礁建新群落

国家公园局明年将展开本地最大的珊瑚修复计划，在未来10年及以后，培育10万个珊瑚并移植到海里，以修复退化的珊瑚礁和建立新群落。

国家发展部长李智陞星期一（6月19日）在第五届亚太珊瑚礁研讨会开幕仪式致辞时，宣布一系列海洋生态保育相关的计划与合作项目。

针对最新的珊瑚修复计划，李智陞说，项目开始的首几年，他们将专注于提高珊瑚培育能力，例如扩大现有珊瑚苗圃和探索促进珊瑚生长的新方法。

国家发展部长李智陞说，修复珊瑚礁和建立新群落，可显著提升新加坡水域珊瑚种群的韧性，这将支持海洋生态系统繁荣生长。（曾坤顺摄）

“这将为随后的几年打下坚实的基础，届时我们将加大努力，将培育的成熟珊瑚移植到退化的珊瑚礁上，以及在其他地区种植。”

他说，修复珊瑚礁和建立新群落，可显著提升新加坡水域珊瑚种群的韧性，这将支持海洋生态系统繁荣生长。

目前，公园局正与新加坡国立大学圣约翰岛国立海洋研究中心等学术伙伴合作，规划如何培育成千上万个珊瑚，以及确认适合移植珊瑚的地点，包括姐妹岛海洋生态园。项目也获得海洋生态园之友支持。

明年重新对外开放 姐妹岛增设森林步道和观景台

此外，预计明年重新对外开放的姐妹岛，将增设沿海森林步道和山顶观景台，让访客能欣赏岛上丰富多元的动植物，并俯瞰邻近岛屿和风景。

森林步道长达230米，沿边将种植棋盘脚树和琼崖海棠树等极度濒危的海岸物种，以改善生境。

由航运公司海洋网联船务（Ocean Network Express）捐赠100万元建造的步道和观景台，是姐妹岛最新宣布的升级工程之一。

这笔捐款也将用于支持姐妹岛海洋生态园的海洋教育项目和学习资源，让访客进一步了解本地自然遗产，以及保育生态环境的重要。

与此同时，大姐妹岛现有的礁湖将升级为潮汐池，以便在退潮时留住海水，创造有助于红树林繁殖和海草生长的受保护水体。这还能保护礁湖海滩免受海浪侵蚀。

新电信捐赠了100万元支持礁湖潮汐池建造等项目。