美联储听证会受关注 本地股市早盘跌0.61％

中国利率决定和美国联邦储备局主席鲍威尔在听证会的言辞备受关注，投资者谨慎交易，亚太股市星期一（6月19日）早盘普遍下跌，新加坡股市低开低走。

美国联邦储备局主席鲍威尔星期三（21日）和星期四（22日）将连续两天出席众议院金融服务委员会和参议院银行、住房和城市事务委员会的半年度听证会。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下跌19.78点或0.61％，报3240.25点。

整体股市交易量6亿5842万股，交易总值4亿7546万元。全场有181只上升股，下跌股有257只。

区域股市方面，上海、东京、香港、深圳和首尔股市星期一早上分别下跌0.54％、1％、1.52％、0.32％和0.79％。

Validus Risk Management北美全球资本市场主管布兰德姆（Ryan Brandham）说，如果美国劳动力市场开始走软，这将为联储局暂停加息的决定提供一些可信度。

从经济数据来看，联储局预期不会进一步加息。根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch，市场目前预期联储局下月加息25个基点的可能性为69％。联储局上星期三维持利率不变。

中国内阁上星期五会面讨论刺激经济增长的措施后，市场对政府推出更有力刺激措施的预期越来越高。此外，继中期贷款市场报价利率（loan prime rate）上星期下调后，市场普遍预计中国人民银行本周二将继续下调利率。