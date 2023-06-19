研究：冠病疫苗可为孩童和青少年提供对抗奥密克戎毒株更高的保护力

由竹脚妇幼医院领导的一项研究发现，与未接种冠病疫苗的冠病康复者相比，疫苗可为曾感染冠病、且已接种的5岁至17岁孩童和青少年，提供对抗奥密克戎毒株更高的保护力。孩童若在首度感染冠病前接种疫苗，疫苗也更有可能发挥更好的保护作用。

来自竹脚妇幼医院、国家传染病中心和卫生部的一组研究人员，对近15万名曾在2020年1月至12月间感染冠病的5岁至11岁孩童，以及12岁至17岁的青少年展开调查。

研究结果显示，在曾感染冠病的受访对象中，5岁至11岁的孩童接种两剂疫苗后，防御奥密克戎BA.4或BA.5毒株的效力为74%；在接种三剂疫苗的12岁至17岁青少年中，疫苗防御这类毒株的效力则为85.7%。

在预防奥密克戎XBB变异毒株方面，曾感染冠病的孩童接种两剂疫苗后，疫苗的防疫效力为62.8%，青年的则为57.9%。尽管两剂疫苗在对抗XBB毒株方面，提供的保护力较低，但依然能有效对抗这类毒株。

研究也发现，在首度感染冠病前已接种两剂疫苗者中，5岁至11岁的孩童预防奥密克戎BA.4或BA.5毒株的效力是最高的，为85.3%。青少年方面，疫苗的保护效力则是82.9%。此外，在曾感染德尔塔毒株者中，疫苗对抗BA.4或BA.5毒株的保护力也会降低。

竹脚妇幼医院儿科内科部门传染病科资深顾问医生杨居福副教授是这项研究的主要作者。他说，这项研究说明了家长不能单靠孩子通过感染冠病产生的免疫力，来对抗奥密克戎毒株。 对孩童和青年而言，冠病疫苗在对抗具有高度传染性的奥密克戎新变种毒株如XBB毒株等的益处仍然很大。