7月3日起 职总平价购物袋收5分钱

林慧敏

更新 /
更新 / 2023年6月19日 3:17 PM
发布 /
发布 / 2023年6月19日 2:38 PM
永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士走访武吉巴督内政团队战备人员协会内的职总平价超市，了解超市如何为落实一次用购物袋收费计划做准备。（蔡家增摄）
永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士走访武吉巴督内政团队战备人员协会内的职总平价超市，了解超市如何为落实一次用购物袋收费计划做准备。（蔡家增摄）

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从7月3日起，消费者到所有职总平价超市与便利商店购物时，须为每个一次用袋子付5分钱。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期一（6月19日）走访位于武吉巴督内政团队战备人员协会内的职总平价超市，了解超市如何为落实一次用购物袋收费计划做准备。

她受访时说，为确保结账流程在计划实行后保持顺畅，本地超市已开始培训收银员。同时，政府也和需要征收一次用购物袋费用的超市合作，在门店内张贴海报提醒消费者，并鼓励他们自备环保袋。

从星期四（6月22日）起，组屋和私人公寓的电梯口也会张贴告示。

许连碹说，希望落实这项计划后，新加坡能像香港、台湾和英国等地一样取得良好成效，将一次用购物袋的使用率减少六到九成。

“我们希望每个人都能尽一分力，协助我国达到净零排放的目标，其中就包括减少使用一次用购物袋，这是大家能力所及的。”

国家环境局规定，从下月3日起，所有年营业额超过1亿元的实体超市连锁集团须为一次用购物袋收费，每个至少5分钱。

针对接下来是否会提高收费，许连碹说，当局会密切观察情况，并鼓励民众支持这项措施。

目前，职总平价已在11家超市门店和178家便利商店征收一次用购物袋费用，每笔交易分别为2角钱和1角钱。从下月3日起，旗下所有超市与便利商店的收费，将统一调整为每个一次用购物袋5分钱。

接下来，当消费者使用自助结账柜台付款时，若需要使用一次用购物袋，也得扫描柜台上的条码。

平价集团首席永续发展官陈智诚说，这主要靠的是消费者的诚信，若收银员发现他们没有为购物袋付费，也会上前提醒。在计划落实初期，结账所需时间可能比平时长，但预计很快会恢复正常。

另四家续为购物袋收费的连锁超市昇菘、百美、DFI零售集团旗下冷藏公司和巨人超市较早前也已确定会收取5分钱。

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