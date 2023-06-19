7月3日起 职总平价购物袋收5分钱

从7月3日起，消费者到所有职总平价超市与便利商店购物时，须为每个一次用袋子付5分钱。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期一（6月19日）走访位于武吉巴督内政团队战备人员协会内的职总平价超市，了解超市如何为落实一次用购物袋收费计划做准备。

她受访时说，为确保结账流程在计划实行后保持顺畅，本地超市已开始培训收银员。同时，政府也和需要征收一次用购物袋费用的超市合作，在门店内张贴海报提醒消费者，并鼓励他们自备环保袋。

从星期四（6月22日）起，组屋和私人公寓的电梯口也会张贴告示。

许连碹说，希望落实这项计划后，新加坡能像香港、台湾和英国等地一样取得良好成效，将一次用购物袋的使用率减少六到九成。

“我们希望每个人都能尽一分力，协助我国达到净零排放的目标，其中就包括减少使用一次用购物袋，这是大家能力所及的。”

国家环境局规定，从下月3日起，所有年营业额超过1亿元的实体超市连锁集团须为一次用购物袋收费，每个至少5分钱。

针对接下来是否会提高收费，许连碹说，当局会密切观察情况，并鼓励民众支持这项措施。

目前，职总平价已在11家超市门店和178家便利商店征收一次用购物袋费用，每笔交易分别为2角钱和1角钱。从下月3日起，旗下所有超市与便利商店的收费，将统一调整为每个一次用购物袋5分钱。

接下来，当消费者使用自助结账柜台付款时，若需要使用一次用购物袋，也得扫描柜台上的条码。

平价集团首席永续发展官陈智诚说，这主要靠的是消费者的诚信，若收银员发现他们没有为购物袋付费，也会上前提醒。在计划落实初期，结账所需时间可能比平时长，但预计很快会恢复正常。

另四家续为购物袋收费的连锁超市昇菘、百美、DFI零售集团旗下冷藏公司和巨人超市较早前也已确定会收取5分钱。