不满被骂“siao” 火爆男撞脚踏车打骑士

男子不满被骑士骂，撞了脚踏车，再拳打骑士，加上涉及其他毒品案件以及辱骂公务员，被判监禁三年五周和罚款2000元。

被告林永汉（34岁）星期一（6月19日）早上承认伤人、吸毒、骚扰等四项罪名，另两项交由法官下判时一并考虑。

案发于去年7月11日中午约12时50分，地点是宏茂桥5道第611座组屋一带。

根据案情，被告当时骑着电单车去他的店铺，受害者则骑着脚踏车等待交通灯。被告在受害者身前突然试图U转，受害者吓到并喊道：“Siao啊！”

被告怀恨在心，让女友下车后，骑车追上受害人，在组屋楼下的电梯口附近故意撞上受害人的脚踏车，导致对方从车上摔倒在地。

之后，受害人为了不激怒被告，连忙道歉，但被告不仅威胁说将毁坏他的脚踏车，还在受害者靠近时开始对他拳打脚踢，导致受害者的下巴、胸口、左膝与小腿出现两处淤青与三处割伤。

案情也揭露，去年4月26日下午，被告在宏茂桥组屋楼下非吸烟区吸烟，两名国家公园局的执法人员上前要求被告给出个人资料，被告竟拒绝并离开。执法人员跟上被告，被告被激怒，开始推搡执法人员，就算警方到场后，他也爆粗口辱骂。

被告在2007年就曾因吸毒被判坐牢16个月，去年9月更是在尿检中检验出冰毒成分，被告承认曾在芽笼购买冰毒，并在附近咖啡店厕所吸食。

被告庭上求情时说，他已有近八年没犯罪。法官最终判被告坐牢三年五周，罚款2000元。（人名译音）