康福德高及跨越德士 调高车资措施延长一年

本地德士业者康福德高与跨越德士将延长车资调整等临时措施，至明年6月30日。

为了帮助德士司机抵消不断上涨的油价开销，康福德高从2022年4月4日起，调高计程车资一分。康福德高星期一（6月19日）在脸书发贴文说，这项措施将延长多一年，至明年6月30日。

[Enhancing Our CDG Zig App Services] Thank you for using our CDG Zig App services. It is our privilege to be of service... Posted by ComfortDelGro Taxi on Monday, June 19, 2023

根据这项措施，康福德高现代（Hyundai）i40汽车、丰田Prius与现代Ioniq汽车，以及比亚迪e6，现代Ioniq、现代Kona电动车，这三组德士行驶首10公里中每400米、10公里之后的每350米，以及每45秒或更短的等待时间，收费为2角5分。

樟宜机场和万礼旅游景点的德士附加费措施，也延长到明年6月30日。其中，万礼旅游景点的附加费收费时段将延长，从星期一至星期天下午1时至晚上11时59分。从7月1日起，乘客从丹那美拉渡轮码头的德士站上车，也须支付三元的附加费。

为了继续提高服务质量，从7月1日起，乘客使用“CDG Zig”的应用预订德士（包括豪华汽车接送服务），每趟车将支付七角的平台费。

另外，SMRT旗下的跨越德士（Strides Taxi）也在脸书发贴文说，德士车资上调以及樟宜机场、樟宜货运中心、新加坡动物园、河川生态园、夜间野生动物园和新加坡飞禽公园的附加费措施将延长，到明年6月30日晚上11时59分。