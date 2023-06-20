美国股市和债券市场星期一（6月19日）因纪念六月节休市。

欧洲股市星期一下跌，因为投资者静待中国进一步采取刺激措施，以及关注美国联邦储备局主席鲍威尔本周在听证会的言辞，以获得美国利率前景的更多线索。泛欧斯托克600指数星期一下跌1％。

亚太股市星期二（20日）开盘涨跌不一，悉尼股市上涨0.32％，首尔和东京则分别下滑0.39％和0.21％。

新加坡海峡时报指数闭市下滑18.86点或0.58％，收报3241.17点。

以下是星期二值得关注的股票：

*IREIT全球（IREIT Global）星期一闭市后宣布，将通过优先献售（Preferential Offering）发行高达1亿8609万8518个单位，筹集约7590万元，献售价为每单位0.408元。筹集的资金主要用来资助法国17个零售房地产的收购项目。

*德蒙特（Del Monte Pacific）星期二早开市前发布截至今年4月底的第四季和全年业绩。集团在第四季净亏损1190万美元（约1600万新元），扭转去年同期的1997万美元净利，这主要归咎于营运表现欠佳和利率上升。全年而言，集团取得1695万美元净利，下挫83.1％。

*达阔水技术（Darco Water Technologies）宣布已完成越南槟椥省（Ben Tre Province）巴莱区水处理和清洁水供应项目的第一阶段，每天将为多达2万个家庭提供5000立方米的干净用水。

*合盛农业（Halcyon Agri）披露，新交所给予三个月的时限让它把公众持股（free float）恢复到至少10％。