投资者忧中国降息举措不足 亚太股市早盘普遍下跌

投资者担心中国最近的降息举措不足以提振疲软的经济表现，同时静待政府出台更广泛的刺激措施，亚太股市星期二（6月20日）早盘普遍下跌，新加坡股市也下滑0.46％。

中国人民银行星期二将一年期和五年期的贷款市场报价利率（loan prime rate）各下调10个基点，分别达到3.55％和4.2％。接受路透社调查的32名分析师都预期这两个利率都会下调，但五年期利率的下调幅度低于预期。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数跌14.82点，报3226.35点。

整体股市交易量6亿2389万股，交易总值4亿8763元。全场有188只上升股，下跌股有260只。

区域股市方面，香港的跌幅最大，星期二上午下挫1.55％。其他下跌的股市还包括上海、东京和首尔，分别0.18％、0.39％和0.19％。悉尼和深圳则分别上涨0.86％和0.23％。

凯投宏观（Capital Economics）中国经济主管埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）指出，这次的降息举措将减少新贷款的成本以及现有贷款的利息费用，这应该会为经济活动提供适度的支持。

不过，他认为，这不太可能推动信贷加快大幅增长，因为信贷需求疲软。

AJ Bell投资总监莫尔（Russ Mould）指出，疫情限制解除后，市场一直对中国不稳的复苏情况感到担忧。作为主要的原油消费国，中国的能源需求也引起市场担忧。

另一方面，美国联邦储备局主席鲍威尔星期三（21日）和星期四（22日）将连续两天出席众议院金融服务委员会和参议院银行、住房和城市事务委员会的半年度听证会，这将受到投资者的关注。