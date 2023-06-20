教育部：校车接送地点须安全且合适

校车业者若采用集中的接送点，让学生上下车，须确保地点是安全且适合的，例如选择有遮盖或车流量不高的地方。

教育部本月12日透露，将采取新措施，缓解校车司机短缺和运营成本上涨的问题。这些措施包括允许一些校车运营商日后聘请更多外籍员工；业者也可以指定学生到一个共同的接送点上下车，以减少所需的司机，缩短车程时间。

不过，有好些家长对集中接送点表示关注。教育部答复媒体询问时说，业者须确保接送地点是安全且适合的，例如：选择交通流量低，有遮盖的地点。为了确保学生的安全，家长也应为孩子规划安全的路线，让他们往返住家和校车接送地点，或陪同较年幼的孩童到接送点。校车业者是根据所接到的要求，规划车程路线和学生上下车的地点。如果家长需要接送地点更靠近住家，可以与业者讨论。

校车业者接受《联合早报》访问时反映，安排共同的接送地点帮助不大，因为家长会担心孩子的安全。若学生的住家分散在不同区，也很难规划一个适合且安全的接送地点。如果需要家长把孩子带到一个共同的接送地点，他们可能干脆自己接送，或做其他交通安排。

受访的家长也指出，选择校车服务是为了点对点接送所提供的便利。如果需要孩子步行一段路到接送地点，他们会不放心，尤其是年纪较小的孩童。