捡八张老虎机券兑换现金 印尼旅客离新被阻

27岁印度尼西亚旅客在金沙赌场捡到八张老虎机的TITO票券后，兑换成2万4000元现金，然后将其中1万7000元汇回国，并企图同天飞回国。

来自印尼的旅客希里东亚（27岁）星期一（6月19日）承认一项失信罪，被判坐牢四个月。

调查揭露，今年3月26日晚上7时40分，金沙赌场的职员拿着一叠老虎机的TITO（ticket in, ticket out）票券，但在贵宾房（Ruby Room）门前不慎掉了八张票券，每张价值3000元。

这时，被告刚好在进入贵宾房赌博前捡到这八张票券，之后将票券兑换成现金，带着2万4000元匆匆离开赌场。

被告本想当晚直接飞往雅加达，但买不到机票，便联系在本地的朋友约见，让她帮忙把新币2000元转账到他在印尼的银行户头，自己再把现金2000元交给她。通过该朋友，被告得知能到汇款中心汇钱回国，于是在接下来的两天内陆续汇款，将其中1万1000元汇到自己在印尼的银行户头、2000元汇到女友的银行户头，再把另外2000元汇到朋友的银行户头。

金沙老虎机的负责经理在案发当晚发现少了票券，立即通知保安人员，并在翻阅电眼后锁定被告的身份，隔天报警。

事发三天后（3月29日），被告买了机票飞回印尼，却在过关卡时受阻，被令到中央警署报到。

拒归还款项 判监四个月

被告拒绝归还已汇回国的钱，也拒绝透露其余款项的去向。

主控官说，被告拒绝归还汇回印尼的1万7000元，也不愿告知其余款项的去向，警方也没能找到任何现金。

她也说，被告失信的款项数额大，至今没有做出任何的赔偿，因此建议判他坐牢四到五个月。被告求情时通过通译员道歉，表示已知错，恳求法官从轻发落。

法官下判时说，被告不仅在犯案当天试图出境，还将1万7000元汇出国，不仅不愿还钱也不愿透露其余款项的去向，最终判他坐牢四个月。

被告闻判后要求减轻刑罚，法官表示判决已定，不得更改。