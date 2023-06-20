16岁少年拿菜刀恐吓母 拳打致母肋骨骨折

16岁青年有愤怒管理问题，专对母亲动粗发脾气，在约八个月内多次蓄意伤害母亲，导致她肋骨骨折，还将母亲从房间拉到厨房，拿菜刀恐吓说要杀了她。

被告是一名16岁的青年，面对六项蓄意伤害和刑事恐吓的控状。受害者是被告52岁的母亲。由于被告不满18岁，受法律保护，媒体不得报道任何会泄露被告身份的资料，包括被告名字。

案情显示，被告与父母和哥哥同住。他在2019年出现愤怒管理问题，与父亲和哥哥的感情不好，只会将怒气发泄在母亲身上。被告去年3月开始对母亲动粗，每两三周发生一次，有时还会叫母亲去自杀。母亲因此安排被告接受辅导。

去年10月17日晚上，被告为O水准英文考试复习到隔天凌晨5时。他隔天早上10时起床，下午要去考试。他责怪母亲没有提早叫醒他，抓着母亲的左手臂，并拳打母亲背部好几下后才去应考。

去年11月4日，被告原本要去接受辅导，但他责怪母亲没有叫醒他，导致辅导疗程或被延长。被告气得拳打母亲的头部、左眼和肋骨部位，导致母亲左边第七根肋骨骨折，嘴唇内部流血。

同月24日下午4时20分，被告与母亲在房内讨论中学毕业后该报考哪一间学校。母亲当时建议被告报考某一间学校，但无法回答被告关于学校课程的提问，激怒了被告。被告用一本书和拳头攻击母亲头部，还拳打母亲的左脸颊。母亲立即跑回房间躲避，将自己反锁起来。

怎料被告找到母亲房间钥匙，将房门打开后，把母亲拉到厨房。他一手拿着菜刀，一手再将母亲拉回房间，恐吓要杀了她杀。被告的哥哥当时在家，他叫被告放下菜刀，否则会闯下大祸。被告最后把菜刀放回厨房。

警方在接获被告哥哥的报案后，将其逮捕。

被告星期一（6月19日）认罪。