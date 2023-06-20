首辆本地制造电动车 6月开始在公路行驶

首辆在新加坡制造的电动车6月7日开始在公路上行驶，制造商至今已交付了至少28辆。

由韩国现代汽车集团设立的我国首家电动车制造厂，今年5月开始已生产约100辆Ioniq 5纯电动车，并陆续交付给本地顾客。

现代汽车新加坡代理Komoco Motors商业总监黄俊伟说，除了今年1月拍卖的100辆限量版车牌Ioniq 5电动车，过去两个月也收到了约100份订单。

黄俊伟说，考虑到目前拥车证成价高涨，这已是个不错的销售成绩。包含拥车证，Ioniq 5售价介于约19万元至26万元。

电动车制造厂位于裕廊的现代汽车集团新加坡创新中心，6月预计交付约40辆车，除了限量版车牌电动车，购买普通车牌的车主也可在6月开始收到新车。

这款车的车身外壳来自印度尼西亚，其他部件均从韩国进口，并在新加坡工厂组装。

现代汽车集团的创新中心分为三大部分，即生产区、研发区和客户体验区。除了生产工厂已投入运作，其他两个设施预计今年第四季才会启用。

为方便电动车主及时充电，现代星期二（6月20日）也宣布与多家业者合作推出一系列的充电方案，让买家按需求选择最合适自己的充电和增值服务。

这包括与施耐德电气合作免费在私人住宅安装充电设施，以及提供顾客充电站营运者Charge+的点数用于日常充电。顾客也可选择在全岛多个充电点使用华侨银行信用卡付款时，以获得多达2000元的回扣。

生活忙碌的车主，可考虑移动充电业者P.UP 12个月的上门充电服务。最快只须提前两小时预约，不管在家或是外出都能充上电。