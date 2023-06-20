转售运动场所时段牟利 ActiveSG账号或被停用

7月1日起，ActiveSG会员若利用机器人程序预订运动场所时段，或转售牟利，初犯者的账号可被停权六个月，重犯者将永久取消预订资格。

新加坡体育理事会ActiveSG司长陈福良星期二（6月20日）通过电邮提醒ActiveSG会员，指违规转售运动场所时段，账号或被停权。一些人也被指使用机器人程序，重复执行预订任务，最后再转卖抢到的运动场所时段来牟利。

自2021年起，体育理事会已取消了600多个被转售的预订时段，并暂停约200个涉嫌使用机器人程序预订时段的ActiveSG账号。

陈福良说：“体理会严正看待这类活动。这些行为在ActiveSG使用条款中被严格禁止，这不仅剥夺他人的运动机会，也不公平地增加额外成本。我们将定期检查所有预订，可疑预订将被进一步调查。我们还会留意社交媒体平台，监控ActiveSG设施的转售活动。”

他还促请ActiveSG会员，仅预订时段给个人使用，也不要从不良卖家购买预订时段。若发现可疑行为，可上网举报。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今年3月在国会书面答复时指出，政府留意到有人利用自动机器人在各种网站上抢购限量商品、预订设施时段或服务，包括与政府相关的网上预订系统。

她说，政府密切关注这类滥用情况，并迅速采取行动加以制止，包括采用科技，例如使用验证码（CAPTCHA）、在多次尝试登录之间加入延误时间，以及采用可应付机器人的防火墙等，以检测和防止自动机器人操作网络系统。