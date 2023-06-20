樟宜机场集团采取措施 为空侧员工“降温”

酷热天气难耐，樟宜机场集团采取系列措施，让在太阳底下工作的3万名空侧员工感受到一些凉意。

其中，樟宜机场集团在空侧的员工休息区安装了新设备。员工只要走进高2.5公尺的舱内，按下按钮，就能享受一股凉风；碰上雨天，也能利用这台机器风干。

空侧是指跑道、滑行道、停机坪和货运区等受管制区域。

樟宜机场集团星期二（6月20日）在网上杂志《樟宜之旅》（Changi Journeys）说，樟宜机场有约3万名员工在空侧工作，当中包括飞机维修工程师、运送飞机餐的司机和传送带助理。他们在支援机场运作扮演了重要角色。

“新加坡的气温近来创新高，考虑到高温对户外工作的员工带来更高的风险，樟宜机场集团因此推出新措施，确保空侧员工保持凉爽。”

除了上述新设备，樟宜机场集团也开始在炎热月份推出流动水车，为空侧员工提供饮料，提醒他们补充水分。空侧也设有超过40个饮水机，让员工随时使用。

集团同时鼓励逐步增加新员工在户外的工作时间，以及灵活地让他们休息，直到员工的身体适应工作条件。空侧员工也会拿到防紫外线的用品，如防晒袖套等。

新加坡近几个月的天气闷热，5月13日甚至测到37摄氏度的40年来最高温。

新加坡气象署预测，引发高温和干燥天气的厄尔尼诺现象有七八成的可能性会在今年下半年出现。另一个气候现象印度洋双极也可能在近期进入正极阶段，导致降雨量下降。因此，本地今年6月到9月或会是高温少雨的天气。