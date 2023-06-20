再次扬威国际 新航获选为2023年全球最佳航空公司

新加坡航空公司相隔五年再续辉煌，获选为2023年全球最佳航空公司。

这是新航第五次荣获英国咨询集团Skytrax“全球最佳航空公司”殊荣，上一次是在2018年。卡塔尔航空（Qatar Airways）在2019年、2021年和2022年荣登榜首，新航则位居第二。

2020年的Skytrax全球航空公司奖项因冠病疫情取消。

新航也在星期二（6月20日）于法国巴黎举行的2023年Skytrax奖项颁奖礼上，获得“最佳头等舱航空”、“最佳头等舱服务用品”和“亚洲最佳航空公司”三项荣誉。

新航集团的廉价航空公司酷航则获选为“最佳长途廉价航空公司”。酷航在“全球最佳廉价航空公司”排名中位居第二，亚航（AirAsia）排名第一。

来自100多个国家和地区的超过2000万名旅客，在去年9月至今年5月参加了调查，为超过325个航公司评分。Skytrax奖项是以这些调查结果为依据。

Skytrax总裁普莱斯特德（Edward Plaisted）说，新航能获颁2023年“全球最佳航空公司”是个了不起的成就。

新航总裁吴俊鹏说，奖项证明了员工不屈不挠的精神。他们不辞劳苦，做出很多牺牲，确保新航为航空旅客的复苏做好准备。新航也感谢顾客给予的支持。

“疫情期间，顾客的支持和鼓励让我们有力量和决心应对前所未有的挑战。如今在复苏之际，新航会继续创新，在引领业界的产品和服务上做投资，继续为顾客提供世界级的旅游体验。”