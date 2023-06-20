涉出租银行户头牟利 两女子将被控

涉嫌瞒骗银行开户头，以及转让户头给不法人士使用，两名女子星期三（6月21日）将被控上法庭。

新加坡警察部队星期二（20日）发文告说，两名26岁和44岁的女子提供银行户头给骗徒，随后被用于转移逾39万元的诈骗和非法赌博犯罪所得，两人因涉嫌参与洗钱活动，将于星期三被控。

文告指出，2022年8月，警方接获一起爱情骗局报案后，后续调查揭露上述两名女子涉嫌洗钱活动。

调查显示，2022年初，26岁女子在网上看到一则“租借”银行户头以换取现金报酬的广告后，同意出租她的银行户头。不明人士随后每月向她提供500元的报酬。

为了出租银行户头，这名女子向银行隐瞒开户目的，成功开设新银行户头后，再将它的网络银行登录用户名、密码和一次性密码交给了不明人士。

另一名44岁女子则是为了得到现金报酬，将网络银行登录用户名、密码和一次性密码提供给了同一不明人士。

这两人的银行户头随后被用来转移逾39万犯罪所得。

根据刑事法典第417节条文，一旦瞒骗银行开户头罪名成立，26岁女子将面临不超过三年监禁，罚款或两者兼施。根据滥用电脑法令，一旦罪成，将面对坐牢最长两年，或罚款最高5000元，或两者兼施。

一旦转让个人银行户头罪名成立，44岁女子将面临不超过两年监禁，罚款5000元，或两者兼施。

文告指出，警方严正看待这类事件，并依法严办违例者。警方也提醒公众，为了避免涉及洗钱活动，公众应该拒绝任何想要使用自己银行户头收款或转账的请求。

若有任何有关骗案的线索，公众可拨打警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness提供消息，所有信息将严格保密。

公众也可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。