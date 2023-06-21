投资者关注美国联邦储备局主席鲍威尔在听证会的言辞，交投情绪愈发谨慎，美国股市星期二（6月20日）全面下跌。

纳斯达克指数下滑0.16％，标普500指数和道琼斯工商指数分别下跌0.47％和0.72％。

亚太股市星期三（21日）开盘呈跌势，悉尼股市下跌0.32％，首尔和东京则分别跌0.32％和0.37％。

新加坡海峡时报指数星期二下跌20.94点或0.65%，闭市报3220.23点。

以下是星期三值得关注的股票：

*莱佛士教育（Raffles Education）今早开市前宣布，以公开招标的方式脱售位于马真路51号（51 Merchant Road）的商业房地产Raffles Education Square，指示价为2亿元。招标活动将在8月1日下午3时截止。

*吉宝企业（Keppel Corp）取得裕廊湖区一个新的大型区域冷却系统（DCS）的设计、建造、拥有和经营合同，合同期间可为吉宝创造约9亿5000万元收入。

*中国电动车制造商蔚来（NIO）星期二闭市后宣布，公司与CYVN Holdings签署股份认购协议，后者将以7亿3850万美元（约9亿9000万新元）现金认购蔚来发行的8469万5543股普通股，每股发行价为8.72美元。CYVN Holdings是阿布扎比政府持有多数股权的投资机构。

*全民牙科（Q&M Dental Group）星期二闭市后宣布，以50万元人民币（约9万3500新元）脱售在上海创益齿科材料科技公司（Shanghai Chuangyi Investment and Management）持有的80％股权，并转让给上海Zhibao Investment Consulting。

*房地产发展商皇冠（Imperium Crown）今早开市前要求停牌，立即生效。