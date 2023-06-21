政府下半年售地计划供应增加26% 今年供应量十年来最高

政府连续六次增加新私宅地段供应以应付市场需求，今年下半年的政府售地计划正选名单地段可建造的单位比上半年多出26%。全年总供应量因此增至9250个单位，创10年新高。

分析师认为，私宅地段供应增加可缩短等待时间，有助于缓解房价涨势。

国家发展部在星期三（6月21日）宣布下半年政府售地计划（GLS），出八幅正选名单地段和九幅备售名单地段，供建造私宅、商用空间和酒店。

八幅正选地段全用于住宅用途，比上半年多了三幅。其中一幅是位于田园弄（Plantation Close）的执行共管公寓（EC）地段，可建造560个单位。

所有地段预计可共建造5160个单位和4900平方公尺（5万2743平方英尺）的商用空间。

政府这次推出四幅新的正选地段，其中两幅位于汤申路上段（Upper Thomson Road），另外两幅位于乌节林荫道（Orchard Boulevard）和锡安路（Zion Road），分别可建造270个单位和955个单位。

博纳产业（PropNex）总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）说，乌节林荫道地段就在乌节大道地铁站旁，锡安路地段靠近合乐地铁站，这两座地铁站都属于汤申—东海岸地铁线。

“部分汤东线已经通车，我们认为政府会陆续推出更多靠近汤东线或与之结合的地段，促进这些地铁站居住人口增长。较早前推出的政府售地计划地段地点包括伦多、丹戎加东和滨海南。“

乌节林荫道地段料会最受瞩目。橙易产业（OrangeTee & Tie）研究与咨询部主管孙燕清指出，这幅地段不仅靠近地铁站，也位于乌节购物地带，在市场上非常罕见。

“区内过去五年并没有政府售地计划地段推出，因此发展商和买家料会对这幅地段感兴趣。”

她认为这幅地段会被发展成超级豪华公寓，吸引高净值人士购买。

上一次推出的乌节区地段位于斯加登路。当时共有九方人马竞标，由SC环球（SC Global）、远东财团国际公司以及香港新世界集团子公司的合资公司以每平方英尺2377元的价格标得，后来发展成 Cuscaden Reserve私宅项目。

在备售地段方面，地段数量与上半年同样是九幅，其中六幅是私宅地段；商用地段、白色地段和酒店地段各一幅。这九幅地段可建造3430个单位、9万3350平方公尺（100万4811平方英尺）的商业空间和530间酒店客房。

这会把市场上潜在的私宅（包括执行共管公寓）总供应量增加到6万3500个单位。