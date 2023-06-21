习近平会见布林肯 维文：显示中国认同建立沟通渠道重要

外交部长维文医生说，中国国家主席习近平会见美国国务卿布林肯，显示中国认同建立沟通渠道的重要，以及两国之间存在对话基础。

出访美国的维文当地时间星期二（6月20日）下午（本地时间21日凌晨）总结访美行程，接受新加坡媒体访问时，回应有关他对布林肯访华的看法。

维文说，这是漫长旅程中“必要的第一步”，中美关系中还会有很多“潜在的陷阱、凹坑甚至地雷阵“，因此不应认为中美关系随着布林肯此行“全面重启，所有深层、根本的分歧都已化解”，但布林肯访华与中国官员会谈是“绝对必要的”。

中美之间存在巨大的战略挑战和观点分歧，“不是靠招个手或用精巧的语言就能避开”。维文说，双方绝对有必要保持开通的沟通渠道。根据他此行的观察，人们对中美开始对话持审慎乐观态度。

“习主席会见国务卿，我认为是积极的信号，说明中国认为并同意，建立沟通渠道是重要的，双方也有对话的基础。”

他也说，中美其他部长接下来若能持续稳定地展开双边访问，也将释放积极信号。

“中美之间需要慢慢累积相互尊重和战略互信，小心地化解一项一项课题。有些课题甚至可能需要几代人的时间来解决。我们必须有办法与那样的不确定性，有时甚至是矛盾共存，但不让它们分散我们的注意力，或更糟的是，使我们偏离轨道，走向误判或冲突升级。”

从东南亚的视角而言，维文说，本地区高度重视和平与安全，并非常希望中美之间展开具建设意义、可行及和平的交流。“双方的交流越多，我们就更可以安心入眠。”