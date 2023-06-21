2023年世界50最佳餐馆 新加坡法国餐馆Odette亚洲排名最高

2023年世界50最佳餐馆（The World’s 50 Best Restaurants）排名出炉。位于新加坡国家美术馆的法国餐馆Odette，是唯一入榜的新加坡餐馆，排名第14，也是亚洲餐馆排名最高者。创办人之一兼主厨罗耶（Julien Royer）也获得个人厨师奖，载誉而归。

颁奖礼6月20日（新加坡日期6月21日）于西班牙瓦伦西亚举行，该榜单活动已步入第21个年头。

罗耶摘下的厨师奖Estrella Damm Chefs’ Choice Award，是由厨师同行所票选的奖项，肯定得奖人过去一年在餐饮界的影响力。

《联合早报》记者联系人在瓦伦西亚的罗耶，他说：“厨师奖由世界各地优秀的同行所选出，不仅对我极具意义，也为新加坡争光。这是餐馆发展的一个里程碑，我为团队们感到非常骄傲和开心。

南美洲餐馆Central排名第一 亚洲七餐馆入选世界50最佳

前三甲餐馆是Central（秘鲁利马）、Disfutar（西班牙巴塞罗那）和Diverxo（西班牙马德里）。Central餐馆也同时成为榜单上的最佳南美洲餐馆，餐馆主打秘鲁在地食材的独特多样性，提倡可持续性的餐饮概念。

亚洲有七家餐馆上榜，除了新加坡的Odette（第14名），还有新入榜的曼谷Le Du（第15名）和Gaggan Anand（第17名）以及日本东京的Sézanne（第37名）。

2023年世界50最佳餐馆榜单出炉，排名第一是秘鲁利马餐馆Central。（主办方提供）

2023年其他100大名单内的新加坡餐馆有：摩登烧烤餐馆Burnt Ends（第65名）、瑞典精致餐馆Zén（第69名）、摩登韩式餐馆Meta（第84名），以及首次入榜、主打新加坡风味精致菜的Labyrinth（第97名）。

“世界最佳50餐馆”由威廉—瑞德商业传媒（William Reed Business Media）举办，榜单成绩由世界各地1080名业界人士评选投票而定。该颁奖礼2019年曾于新加坡举行。

2023年共有五大洲的24个国家地区的餐馆进榜，其中12家餐馆首次入榜。

根据颁奖礼规定，历年排名第一的餐馆会获“名人堂至尊奖”（Best of the Best），不再参与往后的年度排名。因此，2022年榜首餐馆Geranium（丹麦哥本哈根）已列入名人堂至尊奖榜单。