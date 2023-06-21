关税局起获2165条漏税烟 两男落网被控

在停车场转交漏税香烟被执法人员逮个正着，一名本地男子和一名中国籍男子被捕，当局共起获2165条漏税香烟，涉及税务逾23万元。

新加坡关税局星期三（6月21日）发文告说，当局6月16日在惹兰文礼的停车场展开突击行动，发现一名47岁的新加坡籍男子正打开一辆货车的侧门，而一名27岁的中国籍男子站在一旁等待。

关税局人员上前查看，从货车内搜出700条漏税香烟，也从27岁男子身上起获15条税香烟及4000元现金。两人都被逮捕。

调查显示，47岁男子涉嫌从菜市申南弯（Senang Crescent）的工业单位收取漏税香烟，再转交给27岁男子，让他协助载送这些漏税香烟。关税局人员顺藤摸瓜，到申南弯工业单位展开第二场突击行动，再起获1450条漏税香烟。

关税局起获的这批漏税香烟，所应缴付的关税和消费税分别为21万2600元和1万9130元。两名男子已经被控上法庭。

在关税法令与消费税法令下，凡购买、出售、运输、交付、储存、保管、拥有或处理漏税货物都是严重违法行为。触犯法令者可被罚款高达逃税额的40倍金额，或坐牢最长六年，或两者兼施。用于犯罪的车辆及漏税香烟的出售收益也将被充公。

公众若要举报任何走私活动或逃税行为，可拨打关税局热线1800-2330000，或发送电子邮件至custom_intelligence@customs. gov.sg。