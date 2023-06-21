新加坡商人被骗12万元 泰籍男子涉卷款逃后突自首

泰国籍男子被指以投资公司换取长期居留签证为幌子，向新加坡商人收取12万元后卷款逃。当地法庭后来发出通缉令，泰国男子事隔约一个月后决定自首。

根据泰国媒体The Thaiger报道，涉案的57岁泰国籍男子宋托（Somthop）在星期二（6月20日）主动到警局自首。

受害者是50岁的新加坡籍男子皮特（Pete），他的泰国籍妻子和当地律师在2022年底向警方报案。

皮特的妻子称，丈夫经常往来泰国和新加坡公干，因此希望可以获取长期居留签证。宋托被指在得知后自称也是生意人，只要皮特投资他的公司，就可以符合条件取得签证。

皮特信以为真转了100万泰铢（约3万9000新元）给宋托，后者却称这笔钱不符合法定合伙人的条件，要求多加200万泰铢（约7万7000新元），佩特也一一照办。

宋托当时承诺签证一旦批准后，会亲自把签证交给皮特，但他最终食言，还闹失联。

当地法庭在今年5月31日发出通缉令，宋托事隔约一个月后，星期二主动到警局自首。他在警局接受问话后，被转移到法庭暂时还押，不获准保释。

除了皮特，当地媒体报道指出有其他受害者，但警方证实只接到皮特的报案。

其中一名55岁受害者称，自己将30个总值100万泰铢的护身符交给宋托，但后者没有履行承诺帮忙转售。

另一名受害者称自己支付了宋托一笔80万泰铢（约3万新元）的款项，资助一个网络节目的制作成本，结果却不了了之。