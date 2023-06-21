东京以外亚洲唯一一站 泰勒丝明年3月本地连唱三晚

自政府接管体育城后，筹划举办数个世界级体育与娱乐大型活动，包括最新宣布的西洋天后泰勒丝明年3月在新加坡办的三场演唱会，预计将吸引本地和亚洲超过20万名粉丝前来观看。

泰勒丝（Taylor Swift）将于明年3月2日至4日在国家体育场连唱三晚，新加坡站是她时代巡回演唱会（The Eras Tour）东南亚的唯一一站，也是继日本东京之后亚洲的第二站。

新加坡体育城星期三（6月21日）发布文告宣布泰勒丝来新开唱的消息并指出，政府从去年12月开始接管体育城以来，活力加冷体育管理团队积极策划了一系列世界级的大型体育与娱乐活动。

接下来几周，英超劲旅“热刺”托特纳姆（Tottenham）、利物浦（Liverpool）、德甲11连冠得主拜仁慕尼黑（Bayern Munich）等顶级足球队，将到访体育城，参加新加坡足球嘉年华。

今年9月，第33届国际篮联篮球俱乐部世界杯（FIBA Intercontinental Cup）将在新加坡室内体育馆举行。这是我国首次承办该赛事，也是这项赛事首次在亚洲国家举行。

此外，明年除了泰勒丝，酷玩乐团（Coldplay）也将在新加坡连唱六晚。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉说，这表明体育城将服务社区作为一个优先事项，积极加强与社区的联结，为新加坡人和世界游客提供更多的活动。

唐振辉说：“我相信我们将在这一强劲势头的基础上继续努力，充分释放体育城和‘活力加冷’计划（Kallang Alive Precinct）的潜力，使新加坡所有人受益。”