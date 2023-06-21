投资者关注鲍威尔言辞 亚太股市星期三早盘普遍下跌

黄琇惠

更新 /
更新 / 2023年6月21日 12:37 PM
发布 /
发布 / 2023年6月21日 12:25 PM
鲍威尔星期三和星期四将连续两天出席众议院金融服务委员会和参议院银行、住房和城市事务委员会的半年度听证会。（法新社）
鲍威尔星期三和星期四将连续两天出席众议院金融服务委员会和参议院银行、住房和城市事务委员会的半年度听证会。（法新社）

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美国联邦储备局主席鲍威尔在听证会的言辞备受关注，投资者谨慎交易，亚太股市星期三（6月21日）早盘普遍下跌，新加坡股市横摆。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数微起5.57点或0.17％，报3225.80点。

整体股市交易量6亿7709万股，交易总值4亿7885万元。全场有197只上升股，下跌股有252只。

海指30只成份股当中，创业公司（Venture Corp）领跌，早盘下跌2.11％至15.35元。领涨的是胜科工业（Sembcorp Industries），劲升4.85％至5.4元。因能源局采取限制电力批发价波动的举措，胜科工业星期二（20日）大跌9.17％，吸引投资者趁低吸购

区域股市方面，恒生指数星期三上午大跌1.98％，已连续三天下跌。美元兑人民币汇率自去年11月以来首次突破7.2的关键水平。投资者仍对中国迄今未出台具体刺激措施，以及小幅降息的举措感到失望。

其他下跌的亚太股市还包括上海、深圳、首尔和悉尼，分别下跌0.41％、1.16％、0.62％和0.29％。

悉尼澳新银行外汇研究主管扎曼（Mahjabeen Zaman）在彭博电视上说，美联储将继续维持鹰派立场。

扎曼预期美联储会再加息一次，同时也认为美联储下来可能会继续加息。从长远来看，扎曼认为，美国利率见顶后，美元将面临下行压力。

鲍威尔星期三和星期四（22日）将连续两天出席众议院金融服务委员会和参议院银行、住房和城市事务委员会的半年度听证会。

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