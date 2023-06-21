投资者关注鲍威尔言辞 亚太股市星期三早盘普遍下跌

美国联邦储备局主席鲍威尔在听证会的言辞备受关注，投资者谨慎交易，亚太股市星期三（6月21日）早盘普遍下跌，新加坡股市横摆。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数微起5.57点或0.17％，报3225.80点。

整体股市交易量6亿7709万股，交易总值4亿7885万元。全场有197只上升股，下跌股有252只。

海指30只成份股当中，创业公司（Venture Corp）领跌，早盘下跌2.11％至15.35元。领涨的是胜科工业（Sembcorp Industries），劲升4.85％至5.4元。因能源局采取限制电力批发价波动的举措，胜科工业星期二（20日）大跌9.17％，吸引投资者趁低吸购。

区域股市方面，恒生指数星期三上午大跌1.98％，已连续三天下跌。美元兑人民币汇率自去年11月以来首次突破7.2的关键水平。投资者仍对中国迄今未出台具体刺激措施，以及小幅降息的举措感到失望。

其他下跌的亚太股市还包括上海、深圳、首尔和悉尼，分别下跌0.41％、1.16％、0.62％和0.29％。

悉尼澳新银行外汇研究主管扎曼（Mahjabeen Zaman）在彭博电视上说，美联储将继续维持鹰派立场。

扎曼预期美联储会再加息一次，同时也认为美联储下来可能会继续加息。从长远来看，扎曼认为，美国利率见顶后，美元将面临下行压力。

鲍威尔星期三和星期四（22日）将连续两天出席众议院金融服务委员会和参议院银行、住房和城市事务委员会的半年度听证会。