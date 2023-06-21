黄循财：恐怖组织转向音乐电玩传达极端主义 令人担忧

恐怖组织日益转向青年传达极端主义，除了传统的社交媒体平台，也开始利用受年轻人欢迎的音乐串流和电玩平台，趋势令人担忧。

副总理兼财政部长黄循财星期三（6月21日）出席宗教改造小组常年聚会时，提到恐怖主义威胁的改变。他指出，内部安全局下个月将公布常年的新加坡恐怖主义威胁评估报告。恐怖组织如伊斯兰国（ISIS）、卡伊达（Al-Qaeda）等仍然活跃，鼓动对其他国家发动攻击，新加坡继续被列为重要攻击对象。

他强调，令人担忧的是，恐怖组织日益转向青年宣传极端主义，开始利用音乐串流和电玩平台。今年1月接获限制令的自我激进化16岁青年就是通过YouTube和音乐平台接触到伊斯兰国等思想主义，上电玩平台制造战区，练习射击敌人。

2015年以来有11起青年自我激进化案例

自2015年至今，内安局共向11名年龄在21岁以下的新加坡人发出禁令，这些自我激进化青年当中，有的在14岁就开始接触极端主义。在2015年以前，青年激进化的个案只有一起。

任何人都有可能受极端主义影响，无论年龄、种族与宗教，我国无法完全阻挡人们在网上接触的信息，但须社会各方的协作，防止人们被极端主义影响。

黄循财说，首先须教育人们辨识极端主义思想；发现身边的人有激进化的迹象时，懂得求助。今年成立20年的宗教改造小组在这方面扮演重要角色。

他指出，随着恐怖组织转向网络平台宣传极端主义，社交媒体的宣导工作也日益重要。宗教改造小组通过YouTube和脸书展开宣导工作，如今也设立TikTok账号。“通过这些社交媒体平台，你们可以发展新颖且有效的方式来纠正误区，促进人们对宗教文本与思想的了解。”

黄循财也提到改进改造形式，加强与社区伙伴协作的重要性。