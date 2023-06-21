3000元育婴补贴7月发放 1.3万名家长受惠

在2022年10月至2023年2月之间出生的新加坡籍孩童，他们的家长将在7月之前收到3000元的育婴补贴，预计有1万3000名婴儿的家长受惠。

负责人口政策的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期三（6月21日）通过社交媒体宣布发放育婴补贴（Baby Support Grant）的消息。

副总理兼财政部长黄循财在发表2023年财政预算案生命时，宣布从2023年2月14日起调高婴儿花红现金奖励（Baby Bonus Cash Gift），头胎和第二胎新加坡籍孩童的婴儿花红现金奖励从8000元增至1万1000元；第三胎开始的现金奖励则从1万元增至1万3000元。

我国政府是在冠病疫情期间派发一次过的3000元额外补贴给2020年10月1日至2022年9月30日出生新加坡籍孩童的家长，帮助他们减轻冠病疫情期间的育儿负担。

为了不要漏掉2022年10月1日至2023年2月13日出生的孩童，政府在宣布调高婴儿花红现金奖励的同时也放宽育婴补贴的发放适用期限，让这段时间出生的孩童也能受惠。

英兰妮在脸书上发表的视频中说：“我们正在调整电脑系统，以便更早地发放补贴给家长。很高兴告诉大家，育婴补贴延长期的调整工作已经完成，1万3000名家长将在2023年7月之前收到补贴。”