卫科局取缔非法壮阳药 上半年从网店下架2100多款

2023年上半年，卫生科学局从本地电商平台下架2171款非法壮阳药，比去年同期的367个翻了近五倍，并拦截调查了459个相关的包裹，且严厉打击芽笼一带的非法贩卖者。

卫生科学局星期三（6月21日）发文告说，当局6月1日至7日参与由国际刑警组织主导的“盘古行动”（Operation Pangea-ED），连同其他15个国家加强控管在地销售的违禁保健品，特别是在亚太区域销售的壮阳药。

在这一周的行动中，卫科局从本地电商平台撤下2361款违禁保健品，当中包括壮阳药，并调查了从边境流入的360个包裹，希望借此检测及阻断线上和实体的非法供应链。

根据卫科局2022年全年数据，本地电商平台被勒令下架的违禁保健品中，占比最多的是壮阳药（55％）。除了持续下架和拦截这类产品，当局扫荡了芽笼的犯罪热点，在1月1日至6月7日间，共起获黑市价约13万元的壮阳药，逮捕了六名触法者助查，也查获五个寄往芽笼的包裹。

卫科局严正看待任何销售或供应非法壮阳药的行为，违法者一旦罪成，可面对长达三年监禁，或罚款高达10万元，或两者兼施。

公众若知道任何有关违禁、假冒或可疑保健品的信息，可拨电68663485，或电邮hsa_is@hsa.gov.sg，向卫科局的执法部门举报。