发行数据夸大或触法 新报业媒体已报警

新报业媒体完成有关发行数据被夸大的调查。结果显示，当中涉及不当销毁报纸和记录发行量收入，以及疑存在问题的商业安排。这些做法可能触犯法律，新报业媒体已按审计与风险委员会的建议报警。

新报业媒体集团（简称新报业媒体）星期三（6月21日）发声明说，没有证据显示新闻和编辑部参与虚报发行量。从会计角度看，此事对集团2022财年（截至2022年8月31日）的财务报表影响也不大。

受委调查的审计与风险委员会，委任艾伦格禧律师事务所（Allen & Gledhill）协作调查工作，检讨范围是2020年9月至2022年3月的公司财务，涵盖前上市公司——新加坡报业控股（简称报业控股）经营媒体业务的时间。

律师事务所上星期五（16日）将调查结果报告给委员会。委员会提炼了调查结果后，向新报业媒体董事会提呈调查报告。

调查显示，报业控股内部，上至董事会都知道，企业客户可向报馆购买或赞助批量报份（bulk copies），发行部也可动用公司内部的 “读报教育资金”（Newspapers in Education Fund），以优惠价购买批量报份，以提高发行量。审计与风险委员会提呈给新报业媒体董事会的调查报告强调，这似乎是业内接受的做法，并不违法，也没有被新加坡发行量审计局禁止。

然而，发行量审计局规定，如果报份被退回、未售出或未派发，则不能计入发行量。

报业控股在年报中采用财年最后一个月份——8月的发行数据。调查发现，2021年8月的发行量被夸大，日均多了约8万2600份，当中4万9000份是通过“读报教育资金”上报但未派发的批量报份。

报告提到，报馆通过商业合同卖报给学校，也通过报业控股基金会，为高等学府的阅读角落赞助纸报和电子报，但有几点“值得关注”。

这包括报馆按合同为中学提供纸报和电子报，但学校2020年要求不要派送《海峡时报》印刷版后，发行部仍继续印刷并计入纸报的发行量；合同2021年更新后不再包括《海峡时报》纸报，发行部因此用“读报教育资金”来印刷报纸弥补落差；学校要求只提供英文学生报IN Paper电子报，但发行部继续印刷报纸并送往加基武吉货仓销毁；疫情期间学校要求暂停送报到阅读角落，但报纸照印刷，送往货仓销毁，或是存放着，在学校重开后才重新派发。

调查报告说，基于上述原因，报业控股2020和2021财年的年报，以及呈报给资讯通信媒体发展局和统计局的发行数据被夸大。知道报纸未派发却被计入发行量的人都来自发行部。除了一个高层之外，没有证据显示报业控股董事会或其他高层参与此事。报告没注明这名高层的名字。

调查也发现，发行部职员用“Avatar copies”来代指要丢弃的报纸。没有证据显示报业控股董事会知道销毁报纸的做法或“Avatar”一词。

调查报告也指出一些不当会计行为，如把从客户那里赚取的一些款项当做开销而不是收入，记入“读报教育资金”，这可能违反财务报告准则第115条的原则。用“读报教育资金”购买的批量报份也不应视为发行收入，因为这些报份未被出售或派发。

调查也发现，报业控股与Ｘ媒体机构有订阅量互换协议，涉及1万份《海峡时报》和5000份《商业时报》电子报。调查报告指出，媒体机构之间的订阅量互换协议是正当且长期存在的做法，本身无不妥。但上述交易有可能演变成有问题的安排，以夸大发行量和收入为唯一目的，而不是真的要执行安排。例如，截至2022年7月29日，即交易的首18个月，仅有七个《海峡时报》和《商业时报》的数码订阅代码被激活。

至于涉及上述事件但仍受雇于新报业媒体的员工，调查报告说，这些员工始终按照上级的指示行事，并且似乎误以为上级指示的做法是公司接受的做法。