处理Wirecard交易未采取适当措施 三银行一保险公司遭罚款

三家银行和一家保险公司在处理与德国支付服务公司Wirecard AG相关交易上未采取足够措施，因而触犯反洗黑钱和反恐融资条例，总共被新加坡金融管理局罚款380万元。

金管局星期三（6月21日）发表文告说，被罚款的金融机构是花旗银行新加坡分行、星展银行、华侨银行，以及瑞士人寿（新加坡）（Swiss Life （Singapore）） ，它们全部表示接受罚款处分。其中，星展银行的罚款额最高，为260万元。花旗银行被罚40万元、华侨银行被罚60万元，以及瑞士人寿（新加坡） 被罚20万元。

文告指出，当局是在爆发Wirecard AG的财务报告有异常，以及本地人士和机构涉嫌此事件后，进行调查时发现这些违例行为。它发现，这些金融机构在同参与Wirecard AG或相关方交易的人士，或是与这起事件有关联的人士接触时没有采取足够的反洗黑钱和反恐融资措施。

不过，尽管这些都是严重的违例行为，但它并没有发现任何金融机构的职员有蓄意不当行为。

当局说：“这些金融机构已立即采取补救措施来解决金管局发现的不足之处。这包括加强它们的程序及流程和培训，以改善职员在察觉和提出风险顾虑时的警觉性。”

Wirecard曾经是电子支付服务的巨头，业务遍布全球，但公司在2020年6月申请破产。金管局在同年9月指示Wirecard停止在我国的服务，并归还所有客户的款项。

另一方面，金管局早前也针对Wirecard账务事件，对Citadelle企业服务公司展开调查。调查结果显示，Citadelle公司没有触犯信托公司法令（Trust Companies Act），当局因此不会进一步对该公司采取行动。