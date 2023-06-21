卡塔尔举行欢迎仪式 哈莉玛总统由骆驼和马护送入埃米尔宫

在卡塔尔进行国事访问的新加坡总统哈莉玛星期三（6月21日）到埃米尔宫（Emiri Diwan），出席卡塔尔国家元首塔米姆为她设的隆重欢迎仪式。

哈莉玛由一批皇家马匹和骆驼护送到埃米尔宫。这是一项只有卡塔尔埃米尔（Emir，即国家元首）能够赋予的特殊荣誉。

哈莉玛与塔米姆也见证两国代表签署谅解备忘录。之后，哈莉玛也出席了塔米姆为她设的午宴。

配合这次的国事访问，两国共签署五项谅解备忘录，接下来将展开的合作涵盖能源、粮食安全、网络安全、培训及创新领域。

哈莉玛也在较早前，在多哈的丽思卡尔顿酒店，与卡塔尔首相穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani）会晤。

哈莉玛是应塔米姆的邀请，星期一（19日）启程到卡塔尔访问四天。

（视频由卡塔尔埃米尔宫提供）