新报业媒体总裁：不论错误多困难不便 力求成为值得信赖机构

新报业媒体力求成为值得信赖的机构，不论指出错误有多困难，即使它带来不便，公司要做的是从内建立一定的信任水平。

新报业媒体集团总裁张丽琳说，调查揭露了一些固有的问题，但“过去的已过去”，作为一家全新的担保有限公司，新报业媒体会着手解决和继续改进，希望假以时日能建立信任和声誉。她也比喻，装修房子不代表整个房子是坏的，只是如今的环境不同了。

新报业媒体集团（简称新报业媒体）星期三（6月21日）举行内部吹风会，出席者有张丽琳，以及受委调查的审计与风险委员会主席、安永亚细安与新加坡前执行合伙人罗锦伟。

罗锦伟说，委员会在调查报告中，虽把改进建议聚焦在风险文化（risk culture，指企业向员工灌输的风险管理价值观和行为规范）、公司治理与风险管理，以及内部监管，但“不是说这些东西每一样都是坏的，并不是这样的”。

他强调，这是个持续改进的过程，调查结果的出炉是个好的开端，或者说是好的催化剂，让新报业媒体重新检视这一切，看看能如何加强。

张丽琳说，她和公司所有人一样担心，公众在阅读调查报告后会得出新报业媒体不值得信任的结论。她说：“我希望那些明事理和公正的人们会相信，我们都希望做正确且负责任的事。”

张丽琳也认为，如果新报业媒体力求成为值得信赖的机构，不论指出错误有多困难，即使它带来不便，公司要做的是从内建立一定的信任水平，证明我们有意做正确的事，也许假以时日，就能获得值得信赖的声誉。

关于报警立案，罗锦伟说，报警不是针对特定的个人或机构，而只是以调查结果为依据，告知警方可能有触法行为。他强调，接下来必须交由警方决定是否要采取进一步行动。

这份调查报告除了提呈给新报业媒体董事会，也发给了警方和通讯及新闻部。

张丽琳也说，公司如今能向通讯及新闻部呈报经核实的数据。她认为，通讯及新闻部对新报业媒体的资助也不会变，因为当局资助的理由仍成立，即协助新报业媒体投资于科技、实现数字化，同时提升新闻室的能力，投资于人才。