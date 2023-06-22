美国联邦储备局主席鲍威尔坚持须进一步提高利率对抗通胀，使投资者的担忧加剧，美国星期三（6月21日）隔夜股市全面下滑。纳斯达克指数领跌1.21％，标普500指数和道琼斯工商指数分别下滑0.52％和0.30％。

亚太股市星期四（22日）开盘时全面下滑，悉尼领跌0.70％，首尔和东京分别下滑0.19％和0.16％。

新加坡海峡时报指数星期三微涨3.43点或0.11%，闭市报3223.66点。

以下是星期四值得关注的股票：

1. Aleph Tav闭市后说，全面收购企鹅国际（Penguin International）并将它除牌的收购献议的截止日期将从星期四（6月22日）延后至7月6日。截至星期三傍晚6时，收购方已获得公司86.83％的股权。Aleph Tav在5月初提出自愿无条件收购献议，以每股0.82元的价格收购企鹅国际的所有股权，约10天后，将收购价上调至每股0.83元。

2. 于6月6日加入观察名单的胜达科技（Datapulse Technology）闭市后说，公司星期三接到来自持有公司约23.70％股权的股东洪光名（译音，Ang Kong Meng）的信函，对公司管理层和领导层的方向，以及公司目前董事会的规模是否合适表示担忧，并要求公司召开特别股东大会。

3. 威霸机构（VibroPower）发布盈利预警，预示截至今年3月底的2023财年不会取得净利，主要因为集团的营收显著下滑。

4. 全美世界（Best World International）闭市后回应新交所对公司截至3月底业绩报告的质询时说，获得2050万元净利但没有现金流入的主要原因，是公司现金支付达4530万元，支付主要用于2022财年公司管理层和员工的奖金、与特许经营部门相关的销售费用，以及今年第一季支付的2022财年的所得税。

此外，全美世界还提供了截至3月底其他应付给第三方的支付明细，共计7610万元。这些支付包括应交增值税和佣金等。

5. 资不抵债的海事与岸外集团Swiber星期三宣布将于6月23日除牌退市。新交所已于星期一批准了集团的退市请求。届时集团在中央托管公司的股票将被撤除。集团于2016年开始被司法管制，同年7月28日停牌。在资不抵债后，新加坡高等法院于2022年11月下令对集团进行强制清算。