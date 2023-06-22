从船上坠落美国海域 25岁狮城男子失踪

从一艘散装货船上坠海，25岁新加坡籍船员据传在美国海域失踪。美国海岸警卫队在接获通报15个小时后，目前已暂停搜救行动。

这起事故发生在美国时间星期二（6月20日）凌晨约5时（新加坡时间20日晚上约8时），地点是距离加利福尼亚州圣巴巴拉县（Santa Barbara）海岸约23公里的海域。

综合美国媒体报道，事发时一艘巴拿马注册的散装货船African Cardinal正途径上述海域，一名船员不知何故从船上坠落海中，搜救行动随即展开，一共出动了一架直升机和两艘搜救船支援。事发后15个小时，当地海岸卫队暂停搜救行动，并称“已尽了最大的努力”。

失踪者是现年25岁的新加坡男子富尔坎（Muhammad Furqan）。

他的友人法里兹（Fariz）星期三（21日）在脸书的贴文称，富尔坎事发时正在船上参加课程，准备成为一名船员。不料，富尔坎却遭遇“无法预料”的事故，在美国海域失踪，而浩瀚的海洋使搜索任务变得异常艰巨且复杂。

法里兹写道：“今天，我怀着沉重的心情告诉大家，并寻求亲友们对他的支持和祈祷”。

富尔坎的姐姐努尔·阿菲法（Nur’Afifah）也在脸书贴文，希望为富尔坎的安全祝祷。

《联合早报》正向新加坡外交部，以及新加坡海事及港务管理局了解更多详情。