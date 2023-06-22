本地股市星期四早盘下跌0.18％

继美国联邦储备局主席鲍威尔表示将再度上调利率对抗高通胀后，投资者的担忧加剧，在市场谨慎交易。新加坡海峡时报指数星期四（6月22日）截至中午下跌0.18％或5.90点，报3217.76点。

截至11时55分，亚太股市涨跌不一。首尔上涨0.53％，悉尼和东京则分别下跌1.61％和0.11％。香港、上海、深圳和台湾因端午节休市。

海指成份股方面，七只上扬，四只持平，19只下滑。

领跌的是丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和凯德综合商业信托（CICT），分别下滑2.37％和2.02％，报1.65元和1.94元。

辉立Nova投资分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）说，与“点阵图”的预测相同，鲍威尔预计将进行多两轮的25个基点升息，投资者必须意识到美联储的立场在演变，“点阵图”曾暗示利率会在略低于5％见顶，现在则预计利率将在约5.6％见顶。

萨赫德瓦也说，抗通胀的进展慢于预期，市场普遍预期美联储将在7月的会议恢复加息。亚洲市场依然对中国的复苏抱有希望，投资者主要关注中国政府是否会出台更多支援措施，支持中国的经济复苏。

投资者星期四也会关注亚洲和欧洲的央行决策，市场预计菲律宾和印度尼西亚的利率保持不变，瑞士、挪威和英国央行则预计上调利率。