老报人陈加昌病逝 享寿91高龄

新加坡首个战地记者、从事新闻工作超过半个世纪的老报人陈加昌，星期三（6月21日）晚间病逝，享寿91高龄。

陈加昌的女儿陈丽芬受访时告诉《联合早报》，陈加昌身体一向硬朗，但他两周前因为感冒住院，后来又染上肺炎，在21日晚间辞世。

陈加昌1931年在本地出生，亲历第二次世界大战日本占领新加坡的昭南岛岁月，并在那个时候掌握了日语。

去年是新加坡沦陷80周年，陈加昌除了接受《联合早报》邀请，同和平年代出生的年轻一代进行两代对话，也撰写长文《日军80年前攻进新加坡秘辛》，刊登在早报副刊的“名采”栏目。

陈加昌（右）亲历第二次世界大战，他2022年在日本占领新加坡80周年之际应《联合早报》邀请，同24岁大学生何宣仪展开两代对话。（梁麒麟摄）

1950年韩战爆发时，陈加昌加入国民党机关报《中兴日报》成为一名记者，在采访邮电工友联合会与政府薪金纠纷问题时，首次与当时未满30岁的年轻律师，也是工会法律顾问的李光耀接触。

建国总理李光耀2015年去世，陈加昌同年出版根据自己的观察叙写的22万字《我所知道的李光耀》，在书中梳理我国的建国史，以及讲述建国总理的“海峡两岸情”。这本回忆录获得2016年新加坡文学奖“华文纪实文学”组的大奖。

陈加昌1956年也曾以泛亚通讯社记者的身份，到刚脱离法国殖民地的越南、柬埔寨、老挝作近半年的实地采访，长期观察、采访与报道柬埔寨的动荡岁月，见证中柬建交、亚细安成立等历史大事件。他后来也出版了多本有关越南、柬埔寨和日本的书籍。

陈加昌的灵堂设在新加坡殡仪馆，星期五（23日）傍晚六点之后开放吊唁，下周二（6月27日）上午出殡。