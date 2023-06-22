启动裕廊湖区下阶段发展 面积6.5公顷三地段供主要发展商招标

政府启动裕廊湖区占地120公顷的新地段的发展，率先推出区内三幅地段供主要发展商竞标，可供兴建约1700个住宅单位，融合裕廊湖景观和便利交通，为集合优质办公楼、住宅和娱乐的裕廊湖区发展计划打响一炮。

房地产分析师较早前预测，这个集三地段于一体的大型发展项目竞标价或超过20亿元。

市区重建局星期四（6月22日）推出今年下半年政府售地计划（Government Land Sales）内的裕廊白色地段供招标。

这三幅99年地契地段面积共达6.5公顷，靠近裕廊东地铁转换站、未来跨岛地铁线的裕廊湖区站和裕廊区域线的裕廊镇大会堂（Jurong Town Hall）地铁站。

与其他政府售地计划地段不同的是，这次市建局邀请一个主要发展商负责为这三个地段进行全方位发展，除了建造私宅，还建造办公楼、商场和酒店。

得标发展商必须在15年内在这些地段建造大约1700个住宅单位、楼面面积至少14万6000平方公尺（相当于157万1531平方英尺）的办公空间。

这是继滨海湾金融中心之后，第二个由一个主要发展上发展一整个地区的项目。

竞标将以“设计概念与价格收益”（Concept and Price Revenue）的双信封方式进行。竞标活动将在明年3月26日中午12时截止。