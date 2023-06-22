裕廊湖区四成土地设为绿地空间 打造新中央公园

裕廊湖区超过40%的土地将作为绿色空间，其中包括建设中央公园，将周围邻里和裕廊湖连接起来，让未来居民享受更宜居的环境。所有发展项目也须设有涵盖绿植和开放空间的中央庭院。

市区重建局星期四（6月22日）公布靠近裕廊东地铁站新地段的发展细节。其中，区内所有的新发展都必须达到百分百的绿地替代（Landscape Replacement），即补回所流失的绿地，并可通过种植地面花卉、垂直绿圃、绿化屋顶和空中花园等满足要求。

裕廊湖区内所有发展项目须设有涵盖绿植和开放空间的中央庭院。（市建局构想图）

新地段内所有新发展项目也必须包含中央庭院（Central Courtyard），至少20%的占地也必须划为开放空间，25%的庭院面积也得作为植树用途。这些公共空间将24小时开放，供举办各种活动。

同时，所有建筑在二楼至六楼之间的平台层（podium roof level）也要种植绿植，形成街道以上的绿色公共空间，设在不同大楼的平台花园也须衔接起来。

街道设计须降低城市热岛效应



为降低城市热岛效应（Urban Heat Island Effect），新地段的街道设计也须确保地面的公共空间具有充足的遮蔽。这包括保留更多空间来植树，以及在所有街道建设有盖走道等。

作为市中心以外最大的混合用途商业区，裕廊湖区将打造为可持续发展的未来城市典范。未来发展项目将争取在2045年左右达到净零排放。

裕廊湖区内的所有新发展项目都可使用区域供冷系统，供冷系统的合同已颁发给吉宝企业（Keppel Corp）。裕廊湖区也会采用气动垃圾输送系统（Pneumatic Waste Conveyance System），以更有效率地展开垃圾收集和回收工作。

至少85％是绿色出行 设有三个优先畅行廊道



新地段内将设有三个优先畅行廊道，有助巴士往返裕廊东综合交通枢纽，鼓励人们使用公共交通出行。（市建局构想图）

为实现减少用车的愿景，到2035年，裕廊湖区至少85％的出行将通过行走、骑行和搭乘公交的方式完成。

新地段内也会设有三个优先畅行廊道（Transit Priority Corridors），有助巴士往返裕廊东综合交通枢纽，鼓励人们使用公共交通出行。

裕廊湖区也会使用和运营能源更清洁的巴士，包括最迟在2030年，采用全电动巴士，提供支线巴士服务。

新地段的所有街道也会设2.5米宽的脚踏车道，为脚踏车骑士提供更宽敞的空间。脚踏车道也会和行人道和有盖走道分隔开来，加强安全。