男房客不满网速慢 持刀恐吓杀房东全家

不满网速慢，30岁男房客拔刀拖61岁女房东入房，把她摔到床上后又恐吓要杀她全家，后来还尝试掐女房东脖子，直到另一房客介入阻止，她才逃过一劫。

中国籍被告李鑫案发时在本地酒店任职，负责打扫客房。他共面对包括刑事恐吓以及伤人的四项控状。他星期三（6月21日）在庭上针对其中两项认罪，被判坐牢五个月。

根据案情，被告于今年5月16日晚上9时许至11时许，在租屋处一边喝酒一边玩手机游戏，而61岁的女房东林素华当时则待在自己的房里。

约六罐啤酒下肚后，被告认为屋内的无线网络（Wi-Fi）网速太慢，便气愤地找房东理论，两人当场吵了起来。岂料，被告突然从短裤后方掏出一把长14厘米的刀，然后把房东拉进自己的房内，再将她摔到床上。

入房后，被告把刀放回短裤后方，而房东也成功安抚被告。不久后，另一名房客纪兆良致电被告，称自己在楼下等了被告两个小时，还问被告“完事”了没。

房东借机大声质问纪兆良为何不赶快回家，被告则回答：“因为我告诉他我会杀掉你和家人，还有你们所有人。”

房东听了被告的死亡恐吓后，非常担心自身安全。当纪兆良回到家后，房东向他讲述她与被告之间的分歧，也暗示对方身上有刀。

没想到，房东的做法激怒了被告，他再次将房东推倒在床上，并尝试掐她的脖子，直到纪兆良介入阻止。房东随即逃回房内，并将自己反锁在里头，而期间被告仍不断敲门，并大喊要她出来。

另一名房客获悉纠纷，即刻通知其雇主，对方协助报警后，事件才告一段落。（人名译音）