投资者权衡美国联邦储备局主席鲍威尔的讲话，以及全球央行最新的利率走势，美国星期四（6月22日）隔夜股市涨跌不一。除了道琼斯工商指数微跌0.01％，标普500指数和纳斯达克指数分别起0.37％和0.95％。

亚太股市星期五（23日）开盘时涨跌不一，东京上涨0.58％，首尔和悉尼则分别下跌0.11％和0.37％。

新加坡海峡时报指数星期四微跌1.23点或0.04%，闭市报3222.43点。

以下是星期五值得关注的股票：

1. 胜宝房地产投资管理公司（Sabana Real Estate Investment Management）闭市后发文告指出，Quarz资本亚洲（新加坡）公司（Quarz Capital ASIA (Singapore)）提出的要求有潜在风险，这些要求过于简单，且没有明确说明如何实行这些建议，或采纳这些建议的时间表。

胜宝房地产投资管理公司还列出对方提出的误导性或未经证实的说词，包括不准确的信息、财务预测和假设。胜宝房地产投资管理公司也警告单位持有者，采纳对方的建议或将影响他们的投资价值。

2. 日本食品控股（Japan Foods Holding）闭市后说，子公司Japan Foods Enterprises（简称JFE）收到人力部的信函，说JFE直至明年5月底不被允许申请新工作准则，但还是可以根据人力部的现有条规，更新现有工作证。

3. 在我国上市的俄罗斯农业公司Don Agro International开市前要求暂停交易，具体原因有待公布。

4. 新航工程（SIA Engineering）宣布与夏威夷航空（Hawaiian Airlines Inc）签订协议，为夏威夷航空的18架A321neo飞机提供维修服务直至2027年。目前，公司正为夏威夷航空的24架A330飞机提供维修服务。

5. 被列入观察名单的国际贸易（Intraco Limited）通过交易平台SDAX，推出5000万元的数码证券商业票据的融资计划。公司计划筹集200万元，用于公司贸易和分销业务的营运资金。发行要约将于6月28日结束。