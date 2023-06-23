网上谎称卖游戏卡 女子骗逾21万元判监31个月

教唆网友签订电话线，以骗取新手机，女子更在怀孕期间上网谎称售卖宝可梦游戏卡和卡套，收下买家订金后却无法交货。她三年内骗走多名受害者超过21万元，被捕后在还押期间生产。

被告是现年26岁的许嘉文，她面对17项欺骗的控状，星期四（6月22日）在国家法院承认其中四项，法官把余项纳入考量后判她坐牢31个月。

案情揭露，被告于2017年通过直播应用认识一名26岁女子，两人私下会一起逛夜店。

2020年10月，被告称工作所需，得签订电话线，并指示女子帮她签约。被告谎称会付电话费，但她没有那么做，并且私吞签约附送的手机。

2021年12月至2022年6月，被告也上网络商务平台Carousell，以售卖宝可梦游戏卡和卡套为幌子，骗走多名受害者共21万6873元。

受害者下单后，被告会要求他们缴付订金。由于被告被大华银行、华侨银行及星展銀行禁止开新户头，她会要求受害者把订金转进她朋友的户头。

案情没有披露三家银行为何禁止被告开新户头。

订金汇进被告朋友的户头后，被告会指示朋友将现金提出，转交给她。

调查显示，有意购买宝可梦游戏卡和卡套的受害者，包括三名24至42岁的男子，他们被骗的金额介于2万零840至7万9675元。

控方认为，本案涉及的骗款不小，而且被告干案近三年，请求法官判被告坐牢33至38个月。

被告由阿兹里·殷穆兰（Azri Imran Tan）律师代表答辩。律师求情时说，被告担心无法照顾即将出世的孩子才会行骗，她为错误的行为感到后悔，目前已归还1万6336元，希望法官判她坐牢25至29个月就好。

法官说，被告的诈骗手法不复杂，但她正是利用简单的方式，让买家不起疑。纵使被告年级尚轻，但她三年内骗了多名受害者，因此判她坐牢31个月，以儆效尤。（人名译音）